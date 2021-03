Johnson & Johnson | vaccino in arrivo in Italia dal 16 aprile

(Di lunedì 29 marzo 2021) C’è grande attesa nel Paese per l’del farmaco di, che dovrebbe arrivare inil 16. Finora è l’unicoa dose singola, che gode di un’altra importante qualità: può essere conservato a temperature tra i 2 e i meno 8 gradi. Il siero è stato già approvato dall’Ema e dall’Aifa. Nel prossimo mese sono attese circa 330 mila dosi, di cui più di 26 mila nel Lazio. Un numero destinato a crescere entro la fine del secondo trimestre, per un totale di quasi 15 milioni di dosi, oltre un milione di queste in regione. L'articolo proviene daSera.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Johnson &

... nell'ambito dell'allentamento graduale e a tappe del lockdown (in vigore da ormai tre mesi) annunciato da Borisnelle scorse settimane: allentamento che resta comunque cauto e condizionato ...CORONAVIRUS Vaccino monodose COVID - 19 di, ecco i dettagliL’obiettivo è organizzarci sulle modalità di distribuzione e di prenotazione in modo di arrivare pronti a fine aprile, quando è previsto l’arrivo delle prime dosi del vaccino Johnson & Johnson“. “Le ...Come funziona il vaccino di Johnson & Johnson e quanto è efficace? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul candidato approvato dall'Aifa che arriverà in Italia il 16 aprile.