Johnson & Johnson assicura 400 milioni di dosi all'Unione africana (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – L'azienda farmaceutica Johnson & Johnson ha annunciato che fornirà all'Unione africana 400 milioni di dosi del proprio vaccino anti-Covid, un siero che necessita di una sola somministrazione – rispetto alle due previste per gli altri vaccini – e che quindi rende più rapide le procedure nei diversi stati membri, permettendo di tagliare i costi sull'approvvigionamento di vaccini. Le prime 220 milioni di dosi non arriveranno però che verso gli ultimi mesi del 2021, mentre quelle restanti saranno consegnate nel 2022.

