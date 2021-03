Jeep - Una rete di ricarica sui percorsi off-road d'America (Di lunedì 29 marzo 2021) In occasione dell'edizione 2021 dell'Easter Safari, oltre a diverse concept, la Jeep ha presentato una nuova rete di ricarica, chiamata Jeep 4xe Charging Network. La particolarità di questa infrastruttura, dedicata alle vetture plug-in hybrid del marchio Americano, è che le stazioni saranno posizionate nelle vicinanze di alcuni percorsi fuoristrada degli Stati Uniti che hanno ottenuto il riconoscimento "Jeep Badge of Honor". Anche off-grid. Le prime colonnine, rese operative nel corso della primavera, verranno installate a Moab, nello Utah, nei pressi del Rubicon Trail a Pollock Pines, in California, e vicino a Big Bear, sempre in California. Le stazioni di ricarica possono essere alimentate dalla rete elettrica o dai pannelli ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 29 marzo 2021) In occasione dell'edizione 2021 dell'Easter Safari, oltre a diverse concept, laha presentato una nuovadi, chiamata4xe Charging Network. La particolarità di questa infrastruttura, dedicata alle vetture plug-in hybrid del marchiono, è che le stazioni saranno posizionate nelle vicinanze di alcunifuoristrada degli Stati Uniti che hanno ottenuto il riconoscimento "Badge of Honor". Anche off-grid. Le prime colonnine, rese operative nel corso della primavera, verranno installate a Moab, nello Utah, nei pressi del Rubicon Trail a Pollock Pines, in California, e vicino a Big Bear, sempre in California. Le stazioni dipossono essere alimentate dallaelettrica o dai pannelli ...

Advertising

PHONETHRONE2012 : Jeep realizzerà una rete di ricarica in America per le sue Plug-in - HDmotori : Jeep realizzerà una rete di ricarica in America per le sue Plug-in - robdeangeliss : Turisti su una jeep inseguono un elefante: l'animale si gira ed ecco cosa accade - zazoomblog : Perde il controllo della jeep e finisce nel canale: l’incidente è una tragedia - #Perde #controllo #della #finisce - StalinZio : @ElBuscadero @Potemkin959 @info_zampa @botafogo_p @svirgola2 @mazzettam @robertdolci @PMO_W @MelgerTina @Ric746… -