James Rodriguez: “L’Everton può diventare come il Real Madrid e il Bayern Monaco” (Di lunedì 29 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata al sito ufficiale del club, da parte del fantasista colombiano dell'Everton James Rodriguez. Il classe 1991, arrivato dal Real Madrid, ha parlato del suo impatto con la società inglese ma anche delle ambizioni personali e della squadra.James Rodriguez: "Everton può arriva al livello di Real e Bayern"caption id="attachment 1024853" align="alignnone" width="612" James Rodriguez (getty images)/caption"Ho sempre desiderato giocare per grandi club in Europa. E sono grato per aver giocato in due dei più grandi club del mondo (Real Madrid e Bayern Monaco ndr)", ha detto James Rodriguez. ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 29 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata al sito ufficiale del club, da parte del fantasista colombiano dell'Everton. Il classe 1991, arrivato dal, ha parlato del suo impatto con la società inglese ma anche delle ambizioni personali e della squadra.: "Everton può arriva al livello di"caption id="attachment 1024853" align="alignnone" width="612"(getty images)/caption"Ho sempre desiderato giocare per grandi club in Europa. E sono grato per aver giocato in due dei più grandi club del mondo (ndr)", ha detto. ...

Advertising

ItaSportPress : James Rodriguez: 'L'Everton può diventare come il Real Madrid e il Bayern Monaco' - - pelmilan : @elliott_il @PavAradis No un giocatore può chiedere alla società di non essere riscattato come già successo con jam… - crazyenzone : @MCriscitiello Mi dicono che il vasco da gama ha fatto un doppio colpo, James Rodriguez e pepe confermi? - CucsMarco : @RiccardoMocambo @gizzo97 Altrettanti sono stati presi e spacciati per fenomeni dopo un mondiale/europeo e poi sono… - NandoPiscopo1 : @marco9894 @yzark96 @jnterista_12 @frin86 È la stessa cosa Per quale motivo il Bayern doveva riscattare James Rodr… -