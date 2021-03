**Iv: ufficio stampa, ‘vaccini? Per invitati a Gp tampone e Renzi lo ha fatto’** (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Rispetto alla richiesta del dirigente dei Verdi, Angelo Bonelli, l’ufficio stampa di Italia Viva precisa quanto segue. Per partecipare al Gran Premio come pubblico occorreva essere vaccinati o guariti dal Covid. Gli invitati degli organizzatori, come pure tutti gli addetti ai lavori presenti nella struttura, dovevano presentare semplicemente il tampone negativo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Rispetto alla richiesta del dirigente dei Verdi, Angelo Bonelli, l’di Italia Viva precisa quanto segue. Per partecipare al Gran Premio come pubblico occorreva essere vaccinati o guariti dal Covid. Glidegli organizzatori, come pure tutti gli addetti ai lavori presenti nella struttura, dovevano presentare semplicemente ilnegativo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

