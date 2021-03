Italiano Enduro: Macoritto vince in Sicilia (Di lunedì 29 marzo 2021) Secondo di classe Micheluz, Fabris conquista la classe Youth. Straordinaria prestazione per Lorenzo Macoritto, nel doppio appuntamento di Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, sabato 27 e domenica 28 marzo a Custonaci in Sicilia. Il pilota di San Daniele portacolori del Moto Club Manzano, rider ufficiale del TM Boano Factory, con una gara all’attacco conquista la classe 250 2 tempi in entrambe le giornate, piazzandosi al quinto posto della classifica generale al sabato, terzo tra i piloti italiani, migliorandosi la domenica con il terzo gradino del podio dell’assoluta, secondo tra i piloti nazionali. Due giorni di gara che hanno consacrato il pilota friulano, tra i protagonisti assoluti del massimo campionato tricolore, riconosciuto come il più competitivo a livello internazionale, per la presenza di ... Leggi su udine20 (Di lunedì 29 marzo 2021) Secondo di classe Micheluz, Fabris conquista la classe Youth. Straordinaria prestazione per Lorenzo, nel doppio appuntamento di CampionatoAssoluti d’Italia di, sabato 27 e domenica 28 marzo a Custonaci in. Il pilota di San Daniele portacolori del Moto Club Manzano, rider ufficiale del TM Boano Factory, con una gara all’attacco conquista la classe 250 2 tempi in entrambe le giornate, piazzandosi al quinto posto della classifica generale al sabato, terzo tra i piloti italiani, migliorandosi la domenica con il terzo gradino del podio dell’assoluta, secondo tra i piloti nazionali. Due giorni di gara che hanno consacrato il pilota friulano, tra i protagonisti assoluti del massimo campionato tricolore, riconosciuto come il più competitivo a livello internazionale, per la presenza di ...

Advertising

Telefriuli1 : Enduro: Macoritto vince e porta in alto la bandiera del Friuli in Sicilia Strordinaria prestazione del pilota di Sa… - PrioreRoberto : RT @cronopesaro: Il #Campionato #Italiano #Enduro approda in Sicilia per due giorni con gli Assoluti d'Italia e e Coppa Italia #FMI organiz… - cronopesaro : Il #Campionato #Italiano #Enduro approda in Sicilia per due giorni con gli Assoluti d'Italia e e Coppa Italia #FMI… - VTrend_it : Al diciassettenne è stata consegnata una targa di riconoscimento da parte del sindaco Renzo Macelloni - cronoviterbo : RT @cronopesaro: Graffignano (VT), borgo storico della Tuscia ospita la prima giornata del #Campionato #Italiano #Major #Enduro #FMI. Crono… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Enduro L'automobilismo umbro riaccende i motori: al via la stagione "racing" 2021 ... oltre a quelle già confermate del CIV Junior e del Meeting in Pista; quest'anno avremo anche il Campionato Italiano Enduro classe 250 che farà tappa nel nostro impianto, dove il paddock sarà il ...

Autodromo dell'Umbria a Magione, al via la stagione ''racing'' 2021 ... oltre a quelle già confermate del CIV Junior e del Meeting in Pista ; quest'anno avremo anche il Campionato Italiano Enduro classe 250 che farà tappa nel nostro impianto, dove il paddock sarà il ...

Italiano Enduro, Lorenzo Macoritto di San Daniele vince in Sicilia Nordest24.it Italiano Enduro, Lorenzo Macoritto di San Daniele vince in Sicilia Straordinaria prestazione per Lorenzo Macoritto, nel doppio appuntamento di Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, sabato 27 e domenica 28 marzo a Custonaci in Sicilia. Il pilota di San Dani ...

ENDURO SUD ITALIA, TRE PODI PER LA GRAVITY ACADEMY Buona la prima per la Gravity Academy, nuova società ciclistica di Pratola Peligna nata su iniziativa di Luca Puglielli e Gianluca Di Bartolomeo, che ha ottenuto tre podi nella prima tappa dell’Enduro ...

... oltre a quelle già confermate del CIV Junior e del Meeting in Pista; quest'anno avremo anche il Campionatoclasse 250 che farà tappa nel nostro impianto, dove il paddock sarà il ...... oltre a quelle già confermate del CIV Junior e del Meeting in Pista ; quest'anno avremo anche il Campionatoclasse 250 che farà tappa nel nostro impianto, dove il paddock sarà il ...Straordinaria prestazione per Lorenzo Macoritto, nel doppio appuntamento di Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro, sabato 27 e domenica 28 marzo a Custonaci in Sicilia. Il pilota di San Dani ...Buona la prima per la Gravity Academy, nuova società ciclistica di Pratola Peligna nata su iniziativa di Luca Puglielli e Gianluca Di Bartolomeo, che ha ottenuto tre podi nella prima tappa dell’Enduro ...