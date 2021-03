Italia zona rossa, Sileri: “Dopo Pasqua le cose andranno meglio’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Tutta Italia in zona rossa a Pasqua, ma “Dopo le cose andranno meglio”. Ne è convinto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, secondo il quale per ora “il Governo si è preso il rischio di riaprire la scuola, ma andando avanti con le vaccinazioni prenderemo altri rischi, moderati, molto bassi, che vuol dire che si procederà con altre aperture”. A maggio, ha aggiunto nel suo intervento su Rtl 102.5 a ‘Non Stop News’, “sarà meglio innanzitutto perché avremo un numero importante di cittadini che hanno ricevuto la prima e molti la seconda dose. In più arriva il vaccino migliore per questo virus che è la bella stagione, lo abbiamo già visto lo scorso anno. Perché non dobbiamo credere di poter vivere quello che sta vivendo oggi l’Inghilterra, e cioè ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Tuttain, ma “lemeglio”. Ne è convinto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, secondo il quale per ora “il Governo si è preso il rischio di riaprire la scuola, ma andando avanti con le vaccinazioni prenderemo altri rischi, moderati, molto bassi, che vuol dire che si procederà con altre aperture”. A maggio, ha aggiunto nel suo intervento su Rtl 102.5 a ‘Non Stop News’, “sarà meglio innanzitutto perché avremo un numero importante di cittadini che hanno ricevuto la prima e molti la seconda dose. In più arriva il vaccino migliore per questo virus che è la bella stagione, lo abbiamo già visto lo scorso anno. Perché non dobbiamo credere di poter vivere quello che sta vivendo oggi l’Inghilterra, e cioè ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia zona Lazio, zona arancione da domani: spostamenti, parrucchieri, seconde case. Ma venerdì torna in rosso Contemporaneamente alla nascita del nuovo governo ci avevano spiegato che i colori delle Regioni sarebbero stati definiti il venerdì e sarebbero 'scattati' ogni lunedì per consentire ai cittadini di ...

Ok ai viaggi ma solo all'estero ...vietati i viaggi di turismo all'estero ma sono permessi gli spostamenti tra Regioni anche in zona ... allora questa logica deve essere applicata anche ai viaggi in Italia, così come alla possibilità di ...

Pasqua 2021 in zona rossa: spostamenti verso parenti e amici, cosa cambia Il Resto del Carlino Palestre e piscine chiuse? “Molte riapriranno 7 aprile” L’Italia è divisa in zona rossa e zona arancione: in entrambe le aree, le regole prevedono la chiusura di palestre e piscine. La prospettata assenza di zona gialla per tutto il mese di aprile ...

Genova, riconosce attivista di Fratelli d'Italia e gli spacca il naso: denunciato GENOVA - Riconosce per strada un attivista del partito di Fratelli d'Italia, scende dalla macchina e lo aggredisce colpendolo al viso provocandogli la frattura del naso. Il gravissimo episodio è ...

