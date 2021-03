Italia Under 21, Nicolato: «Non siamo antisportivi. Sulla Slovenia…» (Di lunedì 29 marzo 2021) Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Slovenia. Le sue parole Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Slovenia. Le sue parole. SLOVENIA – «Se non possiamo cambiare uomini, e non ne abbiamo tantissimi, dovremo cambiare la loro dislocazione in campo. Ci prepariamo per fare qualcosa di diverso per centrare il passaggio ai Quarti. Non voglio che pensiamo agli altri risultati: dobbiamo tenere libero il cervello e pensare a noi. Le cose fatte finora le abbiamo fatte bene, a fine gara tiriamo le somme e vediamo cosa è successo. Fattore campo? Sì, perché loro comunque giocano in casa e hanno una spinta mediatica forte. Hanno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Paolo, ct dell’21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Slovenia. Le sue parole Paolo, ct dell’21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Slovenia. Le sue parole. SLOVENIA – «Se non poscambiare uomini, e non ne abbiamo tantissimi, dovremo cambiare la loro dislocazione in campo. Ci prepariamo per fare qualcosa di diverso per centrare il passaggio ai Quarti. Non voglio che penagli altri risultati: dobbiamo tenere libero il cervello e pensare a noi. Le cose fatte finora le abbiamo fatte bene, a fine gara tiriamo le somme e vediamo cosa è successo. Fattore campo? Sì, perché loro comunque giocano in casa e hanno una spinta mediatica forte. Hanno ...

Advertising

zazoomblog : Italia Under 21 Nicolato: «Non siamo antisportivi. Sulla Slovenia…» - #Italia #Under #Nicolato: #siamo - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Italia-Slovenia Under 21: dove vedere la gara in Tv e in streaming: Dove vedere Italia-… - MCalcioNews : Italia Under-21, Nicolato: 'Espulsioni troppo severe. La situazione è complicata, non abbiamo grandi soluzioni'… - CorradoReitano : U21 REPUBBLICA CECA ITALIA 1 1 Europei Under 21 24.03.2021 - sportface2016 : #EuroU21, le parole di #Nicolato alla vigilia di #ItaliaSlovenia -