Italia U21, Nicolato verso la Slovenia: “Espulsioni vs Spagna troppo severe, Cutrone avrà la sua chance” (Di lunedì 29 marzo 2021) Paolo Nicolato analizza il girone europeo.Il commissario tecnico dell'Italia Under 21, intervenuto a Radio Rai, all'interno della trasmissione Radio Anch'io Sport, si è soffermato sul cammino degli azzurrini nella competizione. Ai suoi ragazzi basterebbe ottenere una vittoria nell'ultimo match del girone contro la Slovenia per passare al turno successivo."Abbiamo avuto un paio di Espulsioni che non sono giustificabili, in particolare quella di Rovella. Queste cose non devono far parte del nostro essere. Il metro è stato anche un po' pesante, le ammonizioni sono state date un po' troppo in fretta. La situazione è un po' complicata. Ci sono rimasti 15 giocatori di movimento e non abbiamo grandi soluzione. Ci dispiace, abbiamo avuto momenti di nervosismo che non sono da giustificare. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 29 marzo 2021) Paoloanalizza il girone europeo.Il commissario tecnico dell'Under 21, intervenuto a Radio Rai, all'interno della trasmissione Radio Anch'io Sport, si è soffermato sul cammino degli azzurrini nella competizione. Ai suoi ragazzi basterebbe ottenere una vittoria nell'ultimo match del girone contro laper passare al turno successivo."Abbiamo avuto un paio diche non sono giustificabili, in particolare quella di Rovella. Queste cose non devono far parte del nostro essere. Il metro è stato anche un po' pesante, le ammonizioni sono state date un po'in fretta. La situazione è un po' complicata. Ci sono rimasti 15 giocatori di movimento e non abbiamo grandi soluzione. Ci dispiace, abbiamo avuto momenti di nervosismo che non sono da giustificare. ...

