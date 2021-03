Italia U21 | Nicolato | “Ci prepariamo a qualcosa di diverso Non siamo antisportivi”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 29 marzo 2021) Giornata di vigilia per l'U21 che domani si appresta a sfidare la Slovenia in un match da dentro o fuori per quanto riguarda il passaggio del girone. Il CTha presentato in conferenza stampa la sfida: "Ci stiamo preparando adiper centrare il passaggio ai Quarti. Non voglio che penagli altri risultati: dobbiamo tenere libero il cervello e pensare a noi. Le cose fatte finora le abbiamo fatte bene, a fine gara tiriamo le somme e vediamo cosa è successo. Fattore campo? Sì, perché loro comunque giocano in casa e hanno una spinta mediatica forte. Hanno fatto delle buone gare contro Inghilterra, Germania e Portogallo, seppure in amichevole. Hanno uno spirito che io definisco patriottico: hanno grande temperamento. Noi arriviamo a questa sfida non senza difficoltà, ...