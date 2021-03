Italia-Slovenia Under 21 | Nicolato | “Metro arbitrale pesante”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 marzo 2021) “Siamo rimasti con 15 giocatori di movimento, non abbiamo grandi soluzioni. Tante cose che ci sono capitate le troviamo un po’ gratuite”. Queste le parole del Ct dell’21 Paoloalla vigilia della decisiva sfida contro lanell’Europeo di categoria. Dopo quattro espulsioni nelle prime due partite, il Ct deve fare a meno di Tonali oltre che di Rovella, Scamacca e Del Prato: “Abbiamo avuto un paio di espulsioni che non sono giustificabili come quelle di Rovella e Tonali perché sono atteggiamenti che non devono fare parte del nostro modo di essere – l’analisi del ct degli azzurrini a ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno – Per il resto è stato adottato unun po’, che ha portato a dare ammonizioni con una certa rapidità, e ci siamo trovati in una ...