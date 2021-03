Italia-Slovenia U21 domani in tv | data | orario e streaming Europei Under 21

(Di lunedì 29 marzo 2021) Alle 21:00 di martedì 30 marzo l’21 scenderà in campo contro i pari età dellain occasione della terza e ultima giornata della fase a gironi di qualificazioni ai quarti di finale degliU21. La Nazionale di Nicolato cerca i tre punti per conquistare la qualificazione al prossimo turno della rassegna continentale e dovrà cercarli contro i padroni di casa. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 2 e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. SportFace.

... Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,, ... Svizzera, Andorra, Principato di Monaco ma rispettando le restrizioni locali e al ritorno in...... Romania, Slovacchia,, Spagna , Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco ma rispettando le restrizioni locali e al ritorno innella ...In palio c’è la qualificazione con l’Italia di Nicolato spettatrice interessata sull’altro campo contro i padroni di casa della Slovenia. La sfida è in programma alle 21:00 di martedì 30 marzo e sarà ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Italia-Slovenia, match dell'ultima giornata di fase a gironi degli Europei Under 21 ...