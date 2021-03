Italia, Sconcerti sentenzia: “Mancano attaccanti veri, il primo tiro al 72? è poco. Insigne e Chiesa, ho la mi idea” (Di lunedì 29 marzo 2021) Le parole del noto giornalista, Mario Sconcerti.E' partita bene l'avventura dell'Italia nel girone di qualificazione per i prossimi mondiali che avranno luogo nel 2022 in Qatar. Gli azzurri allenati dal ct Roberto Mancini, dopo il successo sull'Irlanda del Nord arrivato nella serata di giovedì, ieri sera si sono imposti con un nuovo 2-0 in casa della Bulgaria, portandosi così a quota 6 punti dopo due partite giocate. Prestazione, quella fornita da Bonucci e compagni, che non ha comunque soddisfatto la critica Italiana, che ha pensato ed evidenziare gli errori nonostante la vittoria e i tre punti portati a casa ieri sera. A parlare della Nazionale azzurra, il giornalista Mario Sconcerti che, nel suo editoriale per il "Corriere della Sera", ha analizzato ai raggi x la prestazione della compagine del ct Roberto Mancini, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 29 marzo 2021) Le parole del noto giornalista, Mario.E' partita bene l'avventura dell'nel girone di qualificazione per i prossimi mondiali che avranno luogo nel 2022 in Qatar. Gli azzurri allenati dal ct Roberto Mancini, dopo il successo sull'Irlanda del Nord arrivato nella serata di giovedì, ieri sera si sono imposti con un nuovo 2-0 in casa della Bulgaria, portandosi così a quota 6 punti dopo due partite giocate. Prestazione, quella fornita da Bonucci e compagni, che non ha comunque soddisfatto la criticana, che ha pensato ed evidenziare gli errori nonostante la vittoria e i tre punti portati a casa ieri sera. A parlare della Nazionale azzurra, il giornalista Marioche, nel suo editoriale per il "Corriere della Sera", ha analizzato ai raggi x la prestazione della compagine del ct Roberto Mancini, ...

