Italia rossa e arancione: la nuova mappa dei colori delle Regioni da oggi 29 marzo

Resta la divisione in rosso e arancione a seguito del consueto monitoraggio della cabina di regia per i contagi covid, che da tempo si tiene di venerdì, e della conseguente ordinanza ministeriale emanata nella serata del 26 marzo. E mentre altre 3 Regioni virano al rosso, oggi il premier Mario Draghi incontra le Regioni. Un vertice che arriva con l'esecutivo impegnato a mettere a punto il decreto legge con le misure che saranno in vigore dopo Pasqua: un provvedimento che dovrebbe essere pronto a metà settimana e potrebbe prevedere una sorta di verifica a metà aprile per valutare la possibilità di riaprire, se la situazione epidemiologica lo consentirà, alcune attività prima di maggio, a partire da bar e ristoranti a pranzo.

