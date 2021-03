Italia | Mancini | «Allargare le rose? Cosa buona tenendo conto del Covid»

(Di lunedì 29 marzo 2021) Robertoparla della possibilità dilein vista del prossimo Europeo: ecco le dichiarazioni del commissario tecnico Roberto, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato della possibilità dileper Euro2020.– «la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una, perché la stagione è stata durissima. Poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché sarebbero tutti in vacanza. Questa eventualità, nel caso in cui l’Uefa decidesse, mi troverebbe assolutamente d’accordo». Leggi su Calcionews24.com

Robertoparla della possibilità di allargare le rose in vista del prossimo Europeo: ecco le dichiarazioni del commissario ...ROMA - Il ct della Nazionale, Roberto, ai microfoni della Rai ha parlato della possibilità che la Uefa possa decidere di allargare le rose per la fase finale del l'Europeo: " Allargare la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere ...Due vittori per l'Italia di Mancini nelle qualificazioni. Tra i protagonisti della prima sfida anche Emerson Palmieri che parla di futuro ...Mercoledì sera si giocherà a Vilnius la terza gara di qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar 2022 tra la Lituania e l’Italia. Dopo i primi due successi il c.t. Roberto Mancini, cercherà nuove co ...