Italia | Florenzi e Verratti infortunati | out per la Lituania | tornano a Parigi

L'Italia di Roberto Mancini dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi e Marco Verratti, in vista di Lituania-Italia, di scena mercoledì 31 marzo. Il terzino destro ha accusato un affaticamento muscolare, mentre il centrocampista centrale sarà indisponibile a causa di un trauma contusivo alla coscia sinistra, procurato contro la Bulgaria. Entrambi i calciatori non saranno convocati dal commissario tecnico azzurro e faranno ritorno a Parigi, così da recuperare al meglio per i prossimi impegni del Paris Saint-Germain. Mancini dovrà affidarsi alle varie alternative in quei ruoli, così da convincere ai danni dei lituani, i quali tenteranno di limitare i danni.

