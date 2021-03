Italia Chiusa Fino a Maggio ma Scuole Aperte, Fedriga: Bene il Ritorno in Classe ma Vogliamo i 4 Colori (Di lunedì 29 marzo 2021) Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, approva il Ritorno a scuola ma non è d’accordo sulla chiusura dell’Italia Fino a Maggio. “Non va Bene. Noi proponiamo di tornare ai ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 29 marzo 2021) Massimiliano, governatore del Friuli Venezia Giulia, approva ila scuola ma non è d’accordo sulla chiusura dell’. “Non va. Noi proponiamo di tornare ai ...

Agenzia_Ansa : L'Italia resta chiusa fino a maggio e da domani più di metà del Paese sarà in zona rossa. Cosa è consentito fare in… - matteosalvinimi : È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistin… - Agenzia_Ansa : 'Impensabile tenere chiusa l'Italia ad aprile', dice il leader della Lega, Matteo Salvini. 'Le chiusure dipendono… - gianpi56 : RT @ultimenotizie: L'Italia resta chiusa fino a maggio e da domani più di metà del Paese sarà in zona rossa, con Calabria, Toscana e Valle… - giuliog : Covid, viaggi estate 2021, Italia chiusa e turisti all estero: ultima beffa per gli albergatori -