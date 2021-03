Isola dei famosi, svelata nuova naufraga: lei è opinionista di Pomeriggio 5. Di chi si tratta (Di lunedì 29 marzo 2021) Come ogni lunedì arriva un nuovo appuntamento con l’Isola dei famosi su Canale 5. E nella puntata del 29 marzo non mancheranno i colpi di scena. A partire dall‘entrata in gara di una nuova naufraga: un volto molto noto al pubblico di Mediaset. Titolo lancio: LEGGI ANCHE: — Valeria Marini cross over tra Spagna e Italia? Cosa potrebbe succedere alla showgirl Si tratta di Emanuela Tittocchia, attrice e opinionista di Pomeriggio 5. La notizia arriva dal profilo i Riccardo Signoretti il direttore del settimanale nuovo Tv che annuncia anche un’altra entrata. Già perché i nuovi naufraghi potrebbero essere 4 o 5. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo signoretti) Oltre alla Tittocchia ... Leggi su funweek (Di lunedì 29 marzo 2021) Come ogni lunedì arriva un nuovo appuntamento con l’deisu Canale 5. E nella puntata del 29 marzo non mancheranno i colpi di scena. A partire dall‘entrata in gara di una: un volto molto noto al pubblico di Mediaset. Titolo lancio: LEGGI ANCHE: — Valeria Marini cross over tra Spagna e Italia? Cosa potrebbe succedere alla showgirl Sidi Emanuela Tittocchia, attrice edi5. La notizia arriva dal profilo i Riccardo Signoretti il direttore del settimanale nuovo Tv che annuncia anche un’altra entrata. Già perché i nuovi naufraghi potrebbero essere 4 o 5. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo signoretti) Oltre alla Tittocchia ...

