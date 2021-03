Isola dei Famosi, si scaldano gli animi: durissimo scontro (Di lunedì 29 marzo 2021) Due naufraghi hanno avuto un durissimo scontro. Le accuse sono state pesanti e così non si è potuto evitare il litigio. Dopo due settimane e quattro appuntamenti in prima serata, è possibile affermare che l’Isola dei Famosi è assolutamente lo show più seguito dagli italiani. Alla conduzione una espertissima e simpaticissima Ilary Blasi affiancata da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Due naufraghi hanno avuto un. Le accuse sono state pesanti e così non si è potuto evitare il litigio. Dopo due settimane e quattro appuntamenti in prima serata, è possibile affermare che l’deiè assolutamente lo show più seguito dagli italiani. Alla conduzione una espertissima e simpaticissima Ilary Blasi affiancata da L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - fenji83 : RT @janealmare: Raga chiunque esca stasera dei tre io lo rivoglio dentro contro Brando. Abbiamo bisogno di liti trash, non mi frega di chi… - SerieTvserie : Akash Kumar contro tutti: “Tommaso Zorzi? Eravamo amici. Drusilla Gucci ha brutti modi di rispondere” -