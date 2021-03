Isola dei Famosi, raptus di Vera Gemma: “Vogliono che gli lecchi il c**o” (Di lunedì 29 marzo 2021) Vera Gemma nominata a L’Isola dei Famosi 15 Giovedì scorso su Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 e Vera Gemma non si aspettava minimamente di finire in nomination. Infatti, immediatamente dopo la fine della lunga diretta, condotta da Ilary Blasi, la figlia del compianto Giuliano Gemma ha avuto un duro sfogo. La donna si è confidata con una delle poche naufraghe con la quale va d’accordo, ovvero Daniela Martani. La 50enne è convinta di essere stata votata solo perché non ha voluto seguire il leader del gruppo dei Burinos, anche se ormai per volere del pubblico del web ormai non ci sono più squadre. “Io non sto dietro a nessuno, sono un animale sciolto”, ha dichiarato La concorrente del reality show ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 29 marzo 2021)nominata a L’dei15 Giovedì scorso su Canale 5 è andato in onda il quarto appuntamento de L’dei15 enon si aspettava minimamente di finire in nomination. Infatti, immediatamente dopo la fine della lunga diretta, condotta da Ilary Blasi, la figlia del compianto Giulianoha avuto un duro sfogo. La donna si è confidata con una delle poche naufraghe con la quale va d’accordo, ovvero Daniela Martani. La 50enne è convinta di essere stata votata solo perché non ha voluto seguire il leader del gruppo dei Burinos, anche se ormai per volere del pubblico del web ormai non ci sono più squadre. “Io non sto dietro a nessuno, sono un animale sciolto”, ha dichiarato La concorrente del reality show ...

