Isola dei Famosi quinta puntata: nominati, eliminato che resta, primo leader (Di martedì 30 marzo 2021) Il riassunto del nuovo appuntamento del reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 30 marzo 2021) Il riassunto del nuovo appuntamento del reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - IsolaDeiFamosi : Angela Melillo è la prima Leader di questa edizione dell'Isola dei Famosi!?? #Isola?? - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - fsassanelli11 : Com’è che era? Il tizeta ha rovinato il paese? Godo per il ritorno dei brasiliani, almeno non ci rompete più i cog… - ria_aste : Unpopular opinion: Awed può stare sul cazzo, anche a me non piace, ma dire che è un comodino non ha molto senso vis… -