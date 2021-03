Isola dei Famosi, nuovi naufraghi in arrivo? Ecco di chi si tratta (Di lunedì 29 marzo 2021) Arrivano nuovi naufraghi all’Isola dei Famosi? Ecco l’indiscrezione L’Isola dei Famosi è iniziata ormai da due settimane e i primi naufraghi sono stati costretti a lasciare l’Honduras: si tratta di Akash e il visconte Ferdinando, che non hanno voluto giocarsi la chance – al contrario di Brando Giorgi che ha accettato la nuova avventura durante la puntata di giovedì scorso – di rimanere su Parasite Island. E adesso – stando all’indiscrezione di Riccardo Signoretti il direttore del settimanale Nuovo ci sarebbero diversi naufraghi, quattro o cinque, che sarebbero pronti a partire per questa avventura del reality in onda su Canale 5. E se la scorsa settimana è sbarcato sull’Isola Andrea Cerioli, adesso si ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Arrivanoall’deil’indiscrezione L’deiè iniziata ormai da due settimane e i primisono stati costretti a lasciare l’Honduras: sidi Akash e il visconte Ferdinando, che non hanno voluto giocarsi la chance – al contrario di Brando Giorgi che ha accettato la nuova avventura durante la puntata di giovedì scorso – di rimanere su Parasite Island. E adesso – stando all’indiscrezione di Riccardo Signoretti il direttore del settimanale Nuovo ci sarebbero diversi, quattro o cinque, che sarebbero pronti a partire per questa avventura del reality in onda su Canale 5. E se la scorsa settimana è sbarcato sull’Andrea Cerioli, adesso si ...

