Isola dei famosi: nuovi naufraghi e la data della finale (Di lunedì 29 marzo 2021) Quando finirà l’Isola dei famosi? La data della finale è sempre più ballerina e ora se ne sta ipotizzando una nuova. E si fanno già anche i nomi di alcuni dei nuovi naufraghi che si ipotizza possano sbarcare a Cayo Cochinos per dare nuova linfa al programma. Chi sono? scopritelo con noi… L’Isola dei famosi è pronta ad accogliere nuovi naufraghi? L’indiscrezione è stata lanciata dai settimanali Nuovo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 29 marzo 2021) Quando finirà l’dei? Laè sempre più ballerina e ora se ne sta ipotizzando una nuova. E si fanno già anche i nomi di alcuni deiche si ipotizza possano sbarcare a Cayo Cochinos per dare nuova linfa al programma. Chi sono? scopritelo con noi… L’deiè pronta ad accogliere? L’indiscrezione è stata lanciata dai settimanali Nuovo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - RitaEsau1 : Comunque Vera Gemma è LA concorrente dei reality perfetta. Lancia bombe e aspetta che gli altri si scannino da soli… - taodn80 : Ma sono l'unica qui che da quando è iniziata l'isola non ha mai visto mezza puntata dei daytime ma guarda solo la p… -