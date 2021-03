Isola dei Famosi nuova naufraga, l’Honduras si prepara al nuovo arrivo (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola dei Famosi torna in onda questa sera e tra le anticipazioni, spunta una nuova naufraga, di chi si tratta? Questa sera torna in onda una nuova puntata del reality di Canale Cinque che la scorsa settimana ha esordito con la nuova stagione condotta da Ilary Blasi e il supporto di Massimiliano Rosolino dall’Honduras. Dalle Leggi su youmovies (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.deitorna in onda questa sera e tra le anticipazioni, spunta una, di chi si tratta? Questa sera torna in onda unapuntata del reality di Canale Cinque che la scorsa settimana ha esordito con lastagione condotta da Ilary Blasi e il supporto di Massimiliano Rosolino dal. Dalle

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - fenji83 : RT @janealmare: Raga chiunque esca stasera dei tre io lo rivoglio dentro contro Brando. Abbiamo bisogno di liti trash, non mi frega di chi… - SerieTvserie : Akash Kumar contro tutti: “Tommaso Zorzi? Eravamo amici. Drusilla Gucci ha brutti modi di rispondere” -