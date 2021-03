Isola dei famosi, nuova concorrente in arrivo: “Sempre che le visite mediche…” (FOTO) (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Isola dei famosi 2021 si accinge ad accogliere una nuova concorrente. L’indiscrezione è stata rivelata da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. A quanto pare, dunque, così come accaduto per la precedente edizione del GF Vip, anche il reality show incentrato sulla sopravvivenza avrà un cast tutto in divenire. Inoltre, la necessità di inserire un nuovo naufrago è nata anche dal fatto che Paul Gascoigne pare debba porre fine definitivamente alla sua esperienza sull’Isola a causa di un brutto infortunio alla spalla. Chi è la nuova concorrente dell’Isola dei famosi Il cast dell’Isola dei famosi sembra essere Sempre in evoluzione, sta di fatto che presto dovrebbe sbarcare nel reality ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 29 marzo 2021) L’dei2021 si accinge ad accogliere una. L’indiscrezione è stata rivelata da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. A quanto pare, dunque, così come accaduto per la precedente edizione del GF Vip, anche il reality show incentrato sulla sopravvivenza avrà un cast tutto in divenire. Inoltre, la necessità di inserire un nuovo naufrago è nata anche dal fatto che Paul Gascoigne pare debba porre fine definitivamente alla sua esperienza sull’a causa di un brutto infortunio alla spalla. Chi è ladell’deiIl cast dell’deisembra esserein evoluzione, sta di fatto che presto dovrebbe sbarcare nel reality ...

