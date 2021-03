Isola dei Famosi, naufrago vicino al ritiro: parla una fonte legata a Mediaset (VIDEO) (Di lunedì 29 marzo 2021) Paul Gascoigne si ritira da L’Isola dei Famosi 15? Sono trascorse un paio di settimane dall’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e per fortuna nessun naufrago ancora si è ritirato. In compenso sono andati via già tre concorrenti, infatti Akash e Ferdinando sono stati eliminati al televoto, mentre Maddaloni era lì solo per una missione. Ma il primo a gettare la spugna potrebbe essere Paul Gascoigne. Giovedì sera, infatti, durante la prova ricompensa l’ex calciatore della Lazio si è infortunato, ovvero si è ferito ad una spalla ed è stato visitato dal medico lì in Honduras. Dopo una visita approfondita da parte degli specialisti, sembra che lo sportivo potrebbe non tornare in gioco. A rendere nota l’informazione ci ha pensato una fonte vicina al reality show di Canale 5 ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 29 marzo 2021) Paul Gascoigne si ritira da L’dei15? Sono trascorse un paio di settimane dall’avvio della 15esima edizione de L’deie per fortuna nessunancora si è ritirato. In compenso sono andati via già tre concorrenti, infatti Akash e Ferdinando sono stati eliminati al televoto, mentre Maddaloni era lì solo per una missione. Ma il primo a gettare la spugna potrebbe essere Paul Gascoigne. Giovedì sera, infatti, durante la prova ricompensa l’ex calciatore della Lazio si è infortunato, ovvero si è ferito ad una spalla ed è stato visitato dal medico lì in Honduras. Dopo una visita approfondita da parte degli specialisti, sembra che lo sportivo potrebbe non tornare in gioco. A rendere nota l’informazione ci ha pensato unavicina al reality show di Canale 5 ...

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - 8antonio8989 : 'Godo molto nel leggere i dati di ascolto dei miei programmi. L'isola funziona per merito mio, di Ilary, Elettra e… - ZayasTabio : RT @StampaEmbaCuba: ll'Avana #Cuba : non si è trattato però di una sfilata di veicoli d'epoca, ma di una manifestazione di protesta dei cub… -