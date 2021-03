Isola dei Famosi Iva Zanicchi senza mezzi termini su Tommaso Zorsi: “Tommaso Zorzi è ….” (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è ormai iniziata da diverse puntate e i riflettori sono tutti accesi, oltre che sulla padrona di casa Ilary Blasi che ha confermato, anche in questa trasmissione il suo caratterino molto forte , anche sui concorrenti ma inevitabilmente, anche sugli opinionisti, Tommaso Zorsi, Iva Zanicchi e Elettra Lamaborghini che è arrivata dopo la prima puntata perché era risultata positiva al covd e ha dovuto rimanere ferma a casa per un po’ fino a che non si è negativizzata. Iva Zanicchi dice cosa pensa di Tommaso Zorsi Iva Zanicchi viene spesso chiamata nelle varie trasmissioni televisive perché è sempre molti simpatica, fresca e frizzante nonostante non sia più una ragazzina. A Iva ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 29 marzo 2021) L’deiè ormai iniziata da diverse puntate e i riflettori sono tutti accesi, oltre che sulla padrona di casa Ilary Blasi che ha confermato, anche in questa trasmissione il suo caratterino molto forte , anche sui concorrenti ma inevitabilmente, anche sugli opinionisti,, Ivae Elettra Lamaborghini che è arrivata dopo la prima puntata perché era risultata positiva al covd e ha dovuto rimanere ferma a casa per un po’ fino a che non si è negativizzata. Ivadice cosa pensa diIvaviene spesso chiamata nelle varie trasmissioni televisive perché è sempre molti simpatica, fresca e frizzante nonostante non sia più una ragazzina. A Iva ...

