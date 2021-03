Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini sbotta: “Tutte caz***e!”, scoppia un grosso (FOTO) (Di lunedì 29 marzo 2021) Elettra Lamborghini botta su Twitter sul suo presunto cachet all’Isola 15 In questi giorni sul web sono stati diffusi i possibili compensi stellari sia dei naufraghi che i protagonisti in studio de L’Isola dei Famosi 2021. La notizia del cachet di Elettra Lamborghini è stata smentita dalla stessa ricca ereditiera con un tweet al vetriolo. Stando a quanto riportato dal noto sito internet Gossipitalia, l’opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi, guadagnerebbe ben 25 mila euro a puntata mentre Iva Zanicchi 20 mila e Tommaso Zorzi 30 mila. Il rumor, però, ha fatto irritare moltissimo la cantante, che riprendendo la notizia ha commentato: “Tutte caz***e! Tutte caz***e!”. Ma andiamo a vedere ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 29 marzo 2021)botta su Twitter sul suo presunto cachet all’15 In questi giorni sul web sono stati diffusi i possibili compensi stellari sia dei naufraghi che i protagonisti in studio de L’dei2021. La notizia del cachet diè stata smentita dalla stessa ricca ereditiera con un tweet al vetriolo. Stando a quanto riportato dal noto sito internet Gossipitalia, l’opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi, guadagnerebbe ben 25 mila euro a puntata mentre Iva Zanicchi 20 mila e Tommaso Zorzi 30 mila. Il rumor, però, ha fatto irritare moltissimo la cantante, che riprendendo la notizia ha commentato: “”. Ma andiamo a vedere ...

