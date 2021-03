Isola dei Famosi 2021, un’altra nuova concorrente sta per sbarcare in Honduras (Di lunedì 29 marzo 2021) L‘Isola dei Famosi è pronta ad accogliere nuovi naufraghi che si avvicendano subentrando a coloro che sono usciti: con l’abbandono del “Visconte” Ferdinando ed Akash Kumar che hanno rifiutato il soggiorno su Parasite Island e l’infortunio di Paul Gascoigne che potrebbe costargli la permanenza nel gioco, si è reso necessario rimpinguare la rosa dei naufraghi. Ieri vi abbiamo informato dell’imminente arrivo di una nuova naufraga, l’opinionista di Mattino Cinque Emanuela Tittocchia, ma non sarà la sola a sbarcare in Honduras… Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha svelato su Instagram che presto vedremo approdare sull’Isola dei Famosi la nota pattinatrice olimpionica Carolina Kostner. La medesima fonte informa inoltre che all’arrivo delle due ... Leggi su trendit (Di lunedì 29 marzo 2021) L‘deiè pronta ad accogliere nuovi naufraghi che si avvicendano subentrando a coloro che sono usciti: con l’abbandono del “Visconte” Ferdinando ed Akash Kumar che hanno rifiutato il soggiorno su Parasite Island e l’infortunio di Paul Gascoigne che potrebbe costargli la permanenza nel gioco, si è reso necessario rimpinguare la rosa dei naufraghi. Ieri vi abbiamo informato dell’imminente arrivo di unanaufraga, l’opinionista di Mattino Cinque Emanuela Tittocchia, ma non sarà la sola ain… Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha svelato su Instagram che presto vedremo approdare sull’deila nota pattinatrice olimpionica Carolina Kostner. La medesima fonte informa inoltre che all’arrivo delle due ...

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - Parpiglia : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - mylonelystories : @Elenacastaldo98 Attaccarmi perché sono una fan di Dayane per giustificare il livello basso del tuo post dove metti… -