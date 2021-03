Isola dei famosi 2021 si allunga: in arrivo nuovi naufraghi (Di lunedì 29 marzo 2021) L’Isola dei famosi 2021 è cominciata da poco e intanto si prevede che il reality sarà prolungato, visti i suoi primi ascolti tv positivi, riservando al pubblico delle importanti novità. L’indiscrezione del momento sul prolungamento del gioco, già recentemente anticipata da Tommaso Zorzi, è confermato da un noto settimanale di gossip, secondo cui in Honduras sbarcheranno a breve diversi nuovi naufraghi, tra i quali una nota opinionista tv. Tra quest’ultimi, inoltre, potrebbero confermarsi anche degli ex volti tv che di recente hanno lamentato di non essere stati arruolati nel cast del reality honduregno, al posto di altri. Tutti particolari succulenti, di cui vi parliamo qui di seguito. L’Isola dei famosi 2021 si allunga: le ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 29 marzo 2021) L’deiè cominciata da poco e intanto si prevede che il reality sarà prolungato, visti i suoi primi ascolti tv positivi, riservando al pubblico delle importanti novità. L’indiscrezione del momento sul prolungamento del gioco, già recentemente anticipata da Tommaso Zorzi, è confermato da un noto settimanale di gossip, secondo cui in Honduras sbarcheranno a breve diversi, tra i quali una nota opinionista tv. Tra quest’ultimi, inoltre, potrebbero confermarsi anche degli ex volti tv che di recente hanno lamentato di non essere stati arruolati nel cast del reality honduregno, al posto di altri. Tutti particolari succulenti, di cui vi parliamo qui di seguito. L’deisi: le ...

