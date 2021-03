Isola dei famosi 2021, Paul Gascoigne non abbandona il reality? Le ipotesi per farlo rimanere (Di lunedì 29 marzo 2021) Paul Gascoigne potrebbe rimanere all'Isola dei famosi 2021 grazie ad una formula studiata appositamente per evitare che il campione inglese abbandoni il reality. Paul Gascoigne potrebbe non abbandonare l'Isola dei famosi 2021: secondo alcune indiscrezioni, riportate da Fanpage, gli autori starebbero studiando diverse ipotesi per permettere al campione inglese di rientrare gradualmente nel reality dopo l'infortunio. Paul Gascoigne si è fatto male ad una spalla durante la prova ricompensa di giovedì sera: i concorrenti delle due squadre si sono sfidati per un piatto di spaghetti e polpette e la squadra ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021)potrebbeall'deigrazie ad una formula studiata appositamente per evitare che il campione inglese abbandoni ilpotrebbe nonre l'dei: secondo alcune indiscrezioni, riportate da Fanpage, gli autori starebbero studiando diverseper permettere al campione inglese di rientrare gradualmente neldopo l'infortunio.si è fatto male ad una spalla durante la prova ricompensa di giovedì sera: i concorrenti delle due squadre si sono sfidati per un piatto di spaghetti e polpette e la squadra ...

