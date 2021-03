Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla quinta puntata: concorrenti e ultime news (Di lunedì 29 marzo 2021) Questa sera, lunedì 29 marzo 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera. anticipazioni Le anticipazioni della quinta puntata rivelano che dopo due settimane di permanenza su “Parasite Island” i due aspiranti naufraghi Fariba e Ubaldo sono pronti per entrare finalmente in gara e si uniranno al gruppo dei naufraghi. Ma il loro non sarà l’unico arrivo a sorpresa sulla playa… Previsto poi un colpo di scena per l’eliminato di puntata (uno fra Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma) che avrà la ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021) Questa sera, lunedì 29 marzo, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladell’deiche vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.Ledellarivelano che dopo due settimane di permanenza su “Parasite Island” i due aspiranti naufraghi Fariba e Ubaldo sono pronti per entrare finalmente in gara e si uniranno al gruppo dei naufraghi. Ma il loro non sarà l’unico arrivo a sorpresaplaya… Previsto poi un colpo di scena per l’eliminato di(uno fra Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma) che avrà la ...

