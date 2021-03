Isola dei Famosi 2021, anticipazioni quinta puntata: televoto flash e una new entry (Di lunedì 29 marzo 2021) A poche ore dall’inizio di una nuova puntata – la quinta – dell’Isola dei Famosi 2021, sappiamo già che le sorprese di stasera saranno veramente tante, più che nelle altre puntate. Tanto per cominciare, possiamo dire addio a Parasite Island, l’Isola degli aspiranti naufraghi Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, dove tra l’altra si trova anche l’ultimo eliminato del reality show, l’attore Brando Giorgi. E se Fariba e Ubaldo (tra cui ultimamente ci sono state parecchie tensioni, complice la convivenza forzata e l’impossibilità di sfogarsi con qualcun altro) approderanno sull’Isola vera e propria, diventando così dei naufraghi a tutti gli effetti, Brando Giorgi sarà invece protagonista di un tele-voto flash. Dovrà scontrarsi con l’eliminato al tele-voto di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 29 marzo 2021) A poche ore dall’inizio di una nuova– la– dell’dei, sappiamo già che le sorprese di stasera saranno veramente tante, più che nelle altre puntate. Tanto per cominciare, possiamo dire addio a Parasite Island, l’degli aspiranti naufraghi Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, dove tra l’altra si trova anche l’ultimo eliminato del reality show, l’attore Brando Giorgi. E se Fariba e Ubaldo (tra cui ultimamente ci sono state parecchie tensioni, complice la convivenza forzata e l’impossibilità di sfogarsi con qualcun altro) approderanno sull’vera e propria, diventando così dei naufraghi a tutti gli effetti, Brando Giorgi sarà invece protagonista di un tele-voto. Dovrà scontrarsi con l’eliminato al tele-voto di ...

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - infoitcultura : Isola dei Famosi, svelati i cachet dei protagonisti. “Un milione per Ilary Blasi, Zorzi 50 mila euro a… - infoitcultura : Ilary Blasi, critiche per L’Isola dei Famosi. De Andreis: “Battute pesanti” -