Isola dei Famosi 2021, Akash Kamar contro Giovanna Abate (Di lunedì 29 marzo 2021) Akash Kumar ne ha davvero per tutti: dopo aver dato dei "morti di fame" a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, e dopo aver dichiarato di non sapere neanche chi sia Ilary Blasi, se non per via di suo marito Francesco Totti, nella sua ultima diretta Instagram il modello italo-indiano ne ha avute anche per Giovanna Abate, l'ex tronista di Uomini e Donne che frequentava prima di partire per l'Honduras. Qualche giorno fa, la ragazza nel corso della trasmissione "Casa Chi" ha confermato il flirt col naufrago che andava avanti dallo scorso Natale. Ma Akash, pur ammettendo di aver frequentato Giovanna, non ha gradito affatto i suoi interventi pubblici e ha dato indirettamente della "morta di fama" anche a lei. "Con Giovanna mi sono frequentato. Però vedi che tutti stanno andando in ...

