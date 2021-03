Isola | Awed vince al televoto | Vera Gemma verso Parasite Island

(Di lunedì 29 marzo 2021) Salvoale anche Gilles, a lasciare l’è quindial, seguito da Gilles Rocca, mentre a dover abbandonare l’: resterà a? In studio gli opinionisti e il fidanzato Jeda giurano di sì. “Mai arrendersi nella vita”, diceche accetta di rimanere in gioco, apprendendo della possibilità di ritornare sull’. Intanto sull’i toni si fanno accesi. E’ scontro proprio tra i due “sopravvissuti” al. Poco prima del verdetto infatti Ilary Blasi ha mostrato la clip del confronto tra i due e qui durante la diretta lo ...

C'è invece chi si prepara a lasciare l', Vera o Gilles? E' la Gemma a dover abbandonare l'. Prima di andare c'è tempo per la sua ultima nomination e il suo bacio di Giuda va a ...A 'L'dei Famosi' Gilles Rocca mostra i muscoli e conquista la vittoria nella sfida a tre che coinvolge anche Vera Gemma e. La puntata in onda lunedì 29 marzo si è aperta con un confronto tra i ...Nervi tesissimi tra i protagonisti de "L'Isola dei Famosi", che dopo giorni di perfetta armonia si sono divisi dando vita alle prime accesissime discussioni. Le nomination della scorsa puntata hanno s ...Si prospetta una puntata ricca di emozioni per "L'Isola dei Famosi 2021". Nel quinto appuntamento del reality di Canale 5 condotto di Ilary Blasi in prima serata su Canale 5, torna una delle più class ...