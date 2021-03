Ismea | nel 2020 produzione di 12 | 6 mld di uova

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’Italia con unastimata dida consumo pari a circa 796mila tonnellate è tra i principali player a livello europeo, un gradino sotto il podio che vede ai primi tre posti Francia, Germania e Spagna. Laitaliana neldovrebbe attestarsi su oltre 12,6 miliardi di, pari a circa 796mila tonnellate di prodotto, per un corrispettivo di poco inferiore a 1,4 miliardi di euro per la sola parte agricola. Lanelè stata garantita da 41 milioni di galline ovaiole accasate in oltre 2.600 allevamenti, di cui 1.444 di grandi dimensioni (con più di mille capi). E’ quanto emerge da un report di. Il 75% del patrimonio animale è concentrato nel Nord Italia soprattutto in Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna, dove ...

Cresce il consumo nazionale di uova, tra i prodotti maggiormente apprezzati dal consumatore nel 2020, ottenendo un aumento degli acquisti di quasi il 14% in valore e del 12,5% in volume. Un dato che v ...
Coldiretti Lazio porta in tavola la solidarietà a Pasqua con prodotti made in Italy per oltre 4mila famiglie in difficoltà ...