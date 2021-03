Islanda accoglie passeggeri USA vaccinati

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – È l’il primo Paese che si prepara adre iin arrivò dagli Stati Uniti con Delta Air Lines. Il primo collegamento è previsto il primo maggio, quando la compagnia aerea decollerà dal Jfk di New York per l’aeroporto internazionale di Boston. A seguire, il volo da Boston e il 27 da Minneapolis, tutti giornalieri. IDelta che si recano indovranno presentare prova della vaccinazione completa o del recupero dall’infezione da Covid-19 (con conseguente sviluppo di anticorpi); i viaggiatori che rientrano negli Stati Uniti dovranno comunque presentare un test Covid-19 negativo. (Foto: biologyfishman)

