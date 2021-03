iPhone 12 e nuovo Echo Dot 4ª gen in offerta su Amazon oggi 29 marzo (Di lunedì 29 marzo 2021) Cosa propongono le migliori offerte Amazon di oggi 29 marzo? Questo inizio di settimana che ci proietterà verso il weekend pasquale promette già molto bene. Per prima cosa, vogliamo segnalarvi la disponibilità di iPhone 12, modello da 128GB e colorazione verde, che potrete portarvi a casa al prezzo di 879 euro in luogo dei 989 euro del listino originale. Il device viene venduto e spedito da Amazon, con possibilità di riceverlo direttamente a domicilio, senza che dobbiate muovere un dito (a parte quello del click per procedere all’acquisto), già domani, ordinandolo entro qualche ora. iPhone 12 non ha bisogno di presentazioni, chi non lo conosce? Il melafonino di ultima generazione, nel suo modello base (che è poi quello oggetto di quest’offerta Amazon ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Cosa propongono le migliori offertedi29? Questo inizio di settimana che ci proietterà verso il weekend pasquale promette già molto bene. Per prima cosa, vogliamo segnalarvi la disponibilità di12, modello da 128GB e colorazione verde, che potrete portarvi a casa al prezzo di 879 euro in luogo dei 989 euro del listino originale. Il device viene venduto e spedito da, con possibilità di riceverlo direttamente a domicilio, senza che dobbiate muovere un dito (a parte quello del click per procedere all’acquisto), già domani, ordinandolo entro qualche ora.12 non ha bisogno di presentazioni, chi non lo conosce? Il melafonino di ultima generazione, nel suo modello base (che è poi quello oggetto di quest’...

Advertising

winegogh_ : Secondo swappie perché dovrei spendere 800€ per un iphone 11 pro in condizioni pietose quando con 80€ in più posso… - protozz0 : RT @Johnny__Love: Nuovo iPhone arrivato, riuscite a capire che modello è? - BurattinoP : RT @goddesscindy96: È da giorni che sono senza cellulare, quale coglione avrá l'onore di mandarmi i suoi soldi per il MIO nuovo iphone????… - iMatux : @irbag98 Quella purtroppo è cambiare ogni tot ?? Questo iPhone aveva avuto un problema e me l’hanno dato nuovo poco più di un anno fa - telefoninonet : iPhone 13 Pro: vi piace il NUOVO colore? (FOTO) -