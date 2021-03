Io sono nessuno: il revenge thriller con Bob Odenkirk in vetta al box office USA con 6,7 milioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Io sono nessuno, nuovo revenge movie del regista di John Wick con Bob Odenkirk, debutta in vetta al box office USA con un incasso di 6,7 milioni. Ci pensa il nuovo John Wick a dare una (piccola) scossa al box office USA, che adesso ha un nuovo numero uno. Si tratta di Io sono nessuno, revenge thriller con Bob Odenkirk firmato dal regista John Wick Derek Kolstad che schizza in prima posizione con un incasso di 6,7 milioni raccolti in 2.460 sale, e una media per sala di 2.723 dollari. Nel film,, la star di Better Call Saul interpreta Hutch Mansell, un tranquillo marito e padre la cui famiglia è delusa da lui quando non riesce a difenderli dopo che la loro ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) Io, nuovomovie del regista di John Wick con Bob, debutta inal boxUSA con un incasso di 6,7. Ci pensa il nuovo John Wick a dare una (piccola) scossa al boxUSA, che adesso ha un nuovo numero uno. Si tratta di Iocon Bobfirmato dal regista John Wick Derek Kolstad che schizza in prima posizione con un incasso di 6,7raccolti in 2.460 sale, e una media per sala di 2.723 dollari. Nel film,, la star di Better Call Saul interpreta Hutch Mansell, un tranquillo marito e padre la cui famiglia è delusa da lui quando non riesce a difenderli dopo che la loro ...

Advertising

borghi_claudio : In merito alla 'sentenza di Belluno' che mi ha popolato la TL oggi bravo @byoblu che pubblica l'ordinanza da cui si… - lucatelese : Oggi a Cremona alle 12.00, nessuno si è presentato per le vaccinazioni in Fiera. Il solito dettaglio: si sono dimen… - emergenzavvf : ?? Accoglienza, linguaggio semplice e pazienza. Sono alcune regole da adottare per comunicare in maniera efficace c… - cris_cersei : @Antonel15773761 @LaVeritaWeb Non gliene frega niente a nessuno. Sono scudi di carta ?? - Giulianotfound : @listeeenn @_wankycriss Non abbiamo insultato nessuno, secondo punto ci sono persone molto più belle e umane da stannare. -