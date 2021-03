Inter sul campione d'Europa, tifosi scettici (Di lunedì 29 marzo 2021) A lanciare la notizia è stato Nicolò Schira , giornalista della Gazzetta dello Sport, sul suo profilo Twitter. Inter su Wijnaldum a parametro zero "Il Liverpool e Gini Wijnaldum non hanno raggiunto l'... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 29 marzo 2021) A lanciare la notizia è stato Nicolò Schira , giornalista della Gazzetta dello Sport, sul suo profilo Twitter.su Wijnaldum a parametro zero "Il Liverpool e Gini Wijnaldum non hanno raggiunto l'...

Advertising

bangsbho : Fanno ridere i teaser sul nuovo logo dell'@Inter dopo che è stato leakato da almeno 3 giorni su tutti i social del mondo @alkemy cazzo fai - FabioCasalucci : Ormai Hamilton è come l'Inter. Ecco perchè sta sul cazzo... - _bomba666 : @felice_119 @glmdj @AndreaMinali @capuanogio L'Inter non ha beneficiato di quella norma, ma di altre usate sul normale mondo del lavoro - _bomba666 : @glmdj @felice_119 @AndreaMinali @capuanogio Non hai capito, l'Inter ha un accordo collettivo da Novembre con i gio… - AndreazaccaAZ38 : @JPeppp L’Inter è sempre l’Inter e difficilmente non troverà acquirenti importanti, soprattutto con lo scudo sul petto. Credo. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sul Inter sul campione d'Europa, tifosi scettici A lanciare la notizia è stato Nicolò Schira , giornalista della Gazzetta dello Sport, sul suo profilo Twitter. Inter su Wijnaldum a parametro zero "Il Liverpool e Gini Wijnaldum non hanno raggiunto l'...

Aspettando De Vrij, c'è Ranocchia: l'uomo che vuole chiudere il cerchio con lo scudetto Poi, se così non fosse e concentrandoci sul solo aspetto calcistico, probabilmente farebbe piacere ... lì, sabato sera, l'Inter proverà a mettere in tasca altri tre punti da scudetto. Ad Appiano ...

Inter sul campione d'Europa, tifosi scettici Virgilio Sport Weekend in zona rossa ma tutti al mare ad Anzio e Nettuno: interrotta festa con karaoke, controllate 300 persone Una festa interrotta – con tanto di karaoke – a Nettuno e alcuni verbali per violazione delle disposizioni anti Covid lungo il litorale. Questo il bilancio dei controlli predisposti ad Anzio e Nettuno ...

Draghi ha deciso, anche aprile resterà blindato: “Niente zone gialle fino a maggio” Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure ad oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. È questo l’orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covi ...

A lanciare la notizia è stato Nicolò Schira , giornalista della Gazzetta dello Sport,suo profilo Twitter.su Wijnaldum a parametro zero "Il Liverpool e Gini Wijnaldum non hanno raggiunto l'...Poi, se così non fosse e concentrandocisolo aspetto calcistico, probabilmente farebbe piacere ... lì, sabato sera, l'proverà a mettere in tasca altri tre punti da scudetto. Ad Appiano ...Una festa interrotta – con tanto di karaoke – a Nettuno e alcuni verbali per violazione delle disposizioni anti Covid lungo il litorale. Questo il bilancio dei controlli predisposti ad Anzio e Nettuno ...Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure ad oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. È questo l’orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covi ...