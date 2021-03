Inter, nuova chance per Ranocchia: pronto al posto di De Vrij (Di lunedì 29 marzo 2021) Andrea Ranocchia si prepara a giocare da titolare Inizia oggi la preparazione dell’Inter in vista del match di sabato sera contro il Bologna. Tra i nerazzurri c’è un giocatore che spera di avere una nuova possibilità di scendere in campo e si tratta di Andrea Ranocchia che sarà chiamato a prendere il posto di De Vrij al centro della difesa qualora l’olandese non dovesse negativizzarsi al Coronavirus. “D’Ambrosio, De Vrij e Vecino che per ora restano positivi. Tutti e tre si sottoporranno a un tampone al giorno finché non si saranno negativizzati e anche loro potranno riprendere, dopo i controlli medici, a lavorare con gli altri. Se dovesse essere necessario sostituire l’olandese, a Bologna in campo andrà Ranocchia che in questa sosta per le ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Andreasi prepara a giocare da titolare Inizia oggi la preparazione dell’in vista del match di sabato sera contro il Bologna. Tra i nerazzurri c’è un giocatore che spera di avere unapossibilità di scendere in campo e si tratta di Andreache sarà chiamato a prendere ildi Deal centro della difesa qualora l’olandese non dovesse negativizzarsi al Coronavirus. “D’Ambrosio, Dee Vecino che per ora restano positivi. Tutti e tre si sottoporranno a un tampone al giorno finché non si saranno negativizzati e anche loro potranno riprendere, dopo i controlli medici, a lavorare con gli altri. Se dovesse essere necessario sostituire l’olandese, a Bologna in campo andràche in questa sosta per le ...

