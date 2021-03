Inter-Milan 1-4 | Giacinti | “Puntiamo alla Champions League” | VIDEO

Advertising

SkySport : INTER-MILAN 1-4 Risultato finale ? ? #Moller (11') ? #Giacinti (15') ? rig. #Giacinti (33') ? #Giacinti (38') ?… - Gazzetta_it : Il mercato dei terzini: #inter a caccia di un nuovo Hakimi. E il Milan... - Inter : ?? | PREMIO Milan #Skriniar ha ritirato per il secondo anno consecutivo il premio come calciatore dell'anno slovacc… - EasyWorldNews : RT @EasySoccerNews: Inter Milan 1.4 Femminile Giacinti Show: BraveRagazze #DerbyRossonero #IscrivetevialCanale... - globalfirstnews : RT @EasySoccerNews: Inter Milan 1.4 Femminile Giacinti Show: BraveRagazze #DerbyRossonero #IscrivetevialCanale... -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

In ogni caso, tra le squadre in lotta per la Champions un calendario contro squadre di questo livello non ce l'ha nessuno:, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio sono tutte attese da due soli ...Poi vado all', al Barcellona, al. Nella prima partita, il derby 2010 - 11, sono tutti contro di me . Va bene, questo mi carica. Però se non hai il controllo non va bene, perché perdi la ...Termina sul risultato di 1-3 il primo tempo di Inter-Milan. Adesso il divario è netto tra le due cugine milanesi, con l’Inter ottava in classifica a quota 18 punti, e il Milan secondo a quota 45. Il M ...Il rinnovo di Gigio Donnarumma è un tema caldissimo e lo sarà finché non ci sarà o la fumata bianca o quella nera in merito a questa vicenda che turba il sonno dei milanisti e che ha… Leggi ...