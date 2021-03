Inter | lavoro individuale per Handanovic | da domani sarà in gruppo

(Di lunedì 29 marzo 2021)per Samiroggi ad Appiano Gentile:il portiere si aggregherà al resto delDopo la bella notizia della negatività al Coronavirus, Samirè tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista del match contro il Bologna. Come riporta Sky Sport il capitano dell’ha sostenuto questa mattina un allenamentoper poi sostenere le visite mediche. Dapotrà aggregarsi aldi Antonio Conte e pensare alla partita del Dall’Ara. Leggi su Calcionews24.com

individuale per Samir Handanovic oggi ad Appiano Gentile: domani il portiere si aggregherà al resto del gruppo. Nel 2021 l'Inter è uscita con tutta la sua forza e solidità e Marotta da tempo è al lavoro per rinforzare una squadra che già sembra...