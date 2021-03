Insonnia in menopausa | cosa fare per dormire meglio

(Di lunedì 29 marzo 2021) L’è il disturbo del sonno più diffuso, che interessa in modo persistente e cronico gran parte della popolazione. Sono infatti 13 milioni gli italiani che ne soffrono, con risvolti negativi sull’umore, sulle performance lavorative o scolastiche, sulla salute in generale, sulla qualità della vita e sui rapporti interpersonali.in: i consigli e gli esercizi pertutta la notte guarda le fotoin«In cima alla classifica dei “senza sonno” ci sono le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Insonnia menopausa

Tuttogreen

...endocrinologia ginecologica e dellapresso l'Irccs Fondazione San Matteo, Università degli Studi di Pavia. (Su salute.gov.it/portale/donna un esauriente dossier di studi e dati)., ...Secondo le stime più recenti nel mondo quasi la metà delle donne in età fertile, soffrono di sindrome premestruale , una condizione caratterizzata da sintomi che in alcuni casi possono peggiorare la ...Parimenti nell’adolescente sono di frequente riscontro disturbi del ritmo circadiano, in particolare la fase di sonno ritardata, spesso misconosciuta come forma di insonnia, che possono condizionare ...Come cambiano i bisogni fisici e mentali della donna quando si avvicina la menopausa. Come cambiano i bisogni fisici e mentali della donna quando si avvicina la menopausa. La menopausa è quel momento ...