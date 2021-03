“Ingombranti non rimossi fino a individuazione dell’incivile” (Di lunedì 29 marzo 2021) Questa mattina in via Leopardi al quartiere Tamburi sono stati abbandonati una serie di Ingombranti. Un’intera camera da letto letteralmente smontata e riversata sul marciapiede, materasso compreso, impedisce il passaggio dei pedoni. Kyma Ambiente è impegnata a garantire igiene e decoro in tutta la città. In questo caso, però, il presidente Giampiero Mancarelli è intervenuto sul posto sollecitando la partecipazione dei cittadini all’individuazione dei responsabili, con l’ausilio di alcuni cartelli. Gli Ingombranti, infatti, resteranno lì dove sono fino a quando non sarà scovato l’autore del gesto incivile. «Ringraziamo – ha commentato il presidente Mancarelli – i cittadini che ci stanno già aiutando. Gli Ingombranti non verranno ritirati fino ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 29 marzo 2021) Questa mattina in via Leopardi al quartiere Tamburi sono stati abbandonati una serie di. Un’intera camera da letto letteralmente smontata e riversata sul marciapiede, materasso compreso, impedisce il passaggio dei pedoni. Kyma Ambiente è impegnata a garantire igiene e decoro in tutta la città. In questo caso, però, il presidente Giampiero Mancarelli è intervenuto sul posto sollecitando la partecipazione dei cittadini all’dei responsabili, con l’ausilio di alcuni cartelli. Gli, infatti, resteranno lì dove sonoa quando non sarà scovato l’autore del gesto incivile. «Ringraziamo – ha commentato il presidente Mancarelli – i cittadini che ci stanno già aiutando. Glinon verranno ritirati...

