Indonesia | le immagini dell’attacco dei kamikaze la Domenica delle Palme ripreso dalle telecamere di sorveglianza – Il video

(Di lunedì 29 marzo 2021) Un’esplosione all’improvviso, nel bel mezzo del traffico cittadino. Sono leche arrivano da un circuito dididi Makassar, la città indove il 28 marzo, durante la, si è verificato un attentato terroristico in una chiesa cattolica. L’attacco è stato causato da una bomba e l’aggressore fermato prima di innescare la carica esplosiva che aveva addosso. Pur non essendoci ancora rivendicazioni, l’agenzia antiterrorismona ha parlato di matrice terroristica dietro l’attacco. L’esplosione ha provocato 14 feriti.: Instagram/PopularFront Leggi anche: Esplosione davanti a una cattedrale inper la...

..." non è solo un attacco alla comunità cattolica ma all'intera Nazione e Stato dell'". La ... "Facciamo appello affinché nessuno pubblichi foto o video di questo attacco", perché le......Commissione per gli Affari ecumenici e interreligiosi della Conferenza episcopale dell'a ...anche l'invito ai fedeli di "evitare le provocazioni e la paura e a non pubblicareo video ...Un grave incendio sta colpendo la raffineria di Balongan, in Indonesia. Una densa nube nera fuoriesce dal sito petrolifero."Il calendario del terrore continua ad affiancarsi a quello liturgico. Ci auguriamo che le forze di polizia delle nazioni in cui sono attive queste formazioni estremiste islamiste rafforzino le misure ...