Indonesia | attacco kamikaze nel giorno della domenica delle Palme

L'Unione delle Comunità islamiche d'Italia si stringe intorno al dolore delle vittime e dei feriti provocati dall'kamikaze avvenuto ieri indavanti a un luogo di culto durante la celebrazione della Domenica delle Palme. "Le comunità islamiche rappresentate dalla nostra organizzazione " si legge ..."Possa questoincoraggiare tutti noi a costruire instancabilmente una vera fraternità tra i ... Gomar Gultom, presidente della "Communion of Churches in". "Invito tutte le persone a ...sicurezza e giustizia non solo in Indonesia ma a tutte le persone, in ogni nazione”. “Un attacco a una chiesa locale mentre al suo interno ci sono fedeli che pregano, è un attacco contro tutti noi”, ...L'Unione delle Comunità islamiche d'Italia si stringe intorno al dolore delle vittime e dei feriti provocati dall'attacco kamikaze avvenuto ieri in Indonesia davanti a un luogo di culto durante la cel ...