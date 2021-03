Inception: ecco dove avete sentito i tromboni nel tema principale del film (Di lunedì 29 marzo 2021) Da dove provengono i tromboni che costituiscono una parte fondamentale del tema musicale di Inception, firmato da Hans Zimmer? Da dove provengono i tromboni che costituiscono una parte fondamentale del tema musicale di Inception, firmato da Hans Zimmer? Si tratta di una versione estremamente rallentata dell'attacco iniziale della canzone Non, je ne regrette rien di Edith Piaf, che fa parte della trama del film: i personaggi ascoltano il brano per svegliarsi, ed è quindi logico che il pubblico lo senta in versione rallentata, poiché coincide con i vari livelli del sogno dove il tempo è dilatato (e la canzone completa, in versione normale, è usata nei titoli di coda per indicare allo spettatore che l'esperienza è finita). ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) Daprovengono iche costituiscono una parte fondamentale delmusicale di, firmato da Hans Zimmer? Daprovengono iche costituiscono una parte fondamentale delmusicale di, firmato da Hans Zimmer? Si tratta di una versione estremamente rallentata dell'attacco iniziale della canzone Non, je ne regrette rien di Edith Piaf, che fa parte della trama del: i personaggi ascoltano il brano per svegliarsi, ed è quindi logico che il pubblico lo senta in versione rallentata, poiché coincide con i vari livelli del sognoil tempo è dilatato (e la canzone completa, in versione normale, è usata nei titoli di coda per indicare allo spettatore che l'esperienza è finita). ...

