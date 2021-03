In migliaia a caccia del vaccino, sito della Regione in tilt: dal 12 aprile dosi da 79 ai 60 anni, 30mila i foggiani 'immunizzati' (Di lunedì 29 marzo 2021) COME PRENOTARE IL vaccino Ci sono tre modi per aderire alla campagna vaccinale, attraverso la piattaforma lapugliativaccina.Regione.puglia.it accedendo al servizio online, si compila il modulo con i ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 29 marzo 2021) COME PRENOTARE ILCi sono tre modi per aderire alla campagna vaccinale, attraverso la piattaforma lapugliativaccina..puglia.it accedendo al servizio online, si compila il modulo con i ...

