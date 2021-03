"In Israele vaccinato il 90% degli over 55: la contagiosità sta scendendo velocemente" (Di lunedì 29 marzo 2021) “Sembra quasi che sia stata raggiunta una sorta di immunità di gregge, abbiamo vaccinato il 90% degli over 55. La contagiosità sta scendendo molto velocemente?. A dirlo, intervenendo durante la trasmissione Omnibus di La7, è Arnon Sharar, responsabile del piano vaccini in Israele. I dati forniti negli ultimi giorni evidenziano che metà della popolazione israeliana ha ricevuto due dosi del vaccino anti-Covid: ad annunciarlo su Twitter è il ministro israeliano della Salute, Yuli Edelstein, secondo il quale quasi 4,7 milioni di persone sono state immunizzate, mentre 5,2 milioni hanno ricevuto una dose di vaccino. La campagna di vaccinazione in Israele è iniziata a dicembre ed è considerata come uno dei modelli da seguire. Nel Paese il numero dei nuovi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) “Sembra quasi che sia stata raggiunta una sorta di immunità di gregge, abbiamoil 90%55. Lastamolto?. A dirlo, intervenendo durante la trasmissione Omnibus di La7, è Arnon Sharar, responsabile del piano vaccini in. I dati forniti negli ultimi giorni evidenziano che metà della popolazione israeliana ha ricevuto due dosi del vaccino anti-Covid: ad annunciarlo su Twitter è il ministro israeliano della Salute, Yuli Edelstein, secondo il quale quasi 4,7 milioni di persone sono state immunizzate, mentre 5,2 milioni hanno ricevuto una dose di vaccino. La campagna di vaccinazione inè iniziata a dicembre ed è considerata come uno dei modelli da seguire. Nel Paese il numero dei nuovi ...

